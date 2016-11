Freitagabend, Flutlichtspiel im Wildparkstadion. Der Karlsruher SC empfängt dabei die SpVgg Greuther Fürth, bei der Coach Radoki für seiner Auswärtspremiere steht. ka-news hat den Gegner der Badener unter die Lupe genommen.

So ganz zufrieden war man in Fürth mit dem Saisonverlauf nicht. Nach der siebten Saisonniederlage gegen Dresden (2:1) unternahmen die "Kleeblätter" dann einen harten Schnitt. Stefan Ruthenbeck musste den Trainerstuhl räumen. Für ihn übernahm als Interimscoach Janos Radoki. Dessen Einstand war gleich nach Wunsch: Es gab einen 2:1-Heimsieg gegen Bielefeld. "Ich werde alles reinhauen. Wenn ich etwas mache, dann mit tausend Prozent", sagte Radoki bei seiner Präsentation und bestätigte dies damit sofort.

"Durch den Trainerwechsel hat sich auch das ein oder andere im Spielsystem geändert. Sie haben am Wochenende eine solide und kämpferische Leistung gezeigt und etwas glücklich gewonnen, was ihnen Auftrieb gibt", so KSC-Trainer Tomas Oral vor der Partie des 15. Spieltags. Im heimischen Wildpark müsse man die Angriffsreihen der Fürther in Griff bekommen, "weil sie da sehr variabel sind." Allerdings schlug Fürth auch erst 14 Mal zu. Drei Treffer gehen auf das Konto von Kapitän Sebastian Freis. Ebenfalls dreimal nutzte Serdar Dursun seine Chancen.

Besonders auswärts konnte Fürth bislang noch nicht überzeugen, sammelte in sechs Spielen nur vier Punkte. Dennoch haben die Mittelfranken mit 17 Zählern bereits fünf Punkte Vorsprung auf den KSC. Das letzte Aufeinandertreffen im Wildparkstadion liegt übrigens fast genau ein Jahr zurück. Am 18. Spieltag der Vorsaison gewann der KSC mit 1:0. Torschütze: Dimitris Diamantakos. Insgesamt spielten Fürth und Karlsruhe bereits 42 Mal gegeneinander. 19 Mal gewannen die Badener 14 Siege wanderten auf das Konto der "Kleeblätter".