Der Ersatzkandidat ist klar: Bjarne Thoelke müsste im Heimspiel gegen den "Club" dann wieder Seite an Seite mit Jordi Figueras auflaufen. Auf weitere Änderungen wird Oral wohl verzichten, auch das Spielsystem scheint vorerst gefunden. "Im Moment tut uns das 4-4-2 gut", meint der Coach, der am Sonntag aller Voraussicht nach auch auf Dimitris Diamantakos verzichten muss. Im Sturm sind damit wieder Florian Kamberi und Erwin Hoffer gesetzt. "Am Ende des Tages spielt es aber keine Rolle, wer von den drei spielt", vertraut Oral auf die Stärke seiner Angreifer.

Nach der Länderspielpause hofft er, dass sein KSC "mit dem Fans im Rücken wieder ein richtig gutes Spiel" ablege und "in der Spur" bleibe. Einfach wird dies allerdings nicht. Auch Nürnberg zeigte sich zuletzt deutlich stabilisiert. "Eine hochinteressante Partie" verspricht sich Oral daher. Die Stimmung in seiner Mannschaft beschreibt der Trainer als gut, auch wenn er nicht abstreiten kann, dass man gerne "zwei, drei, vier Punkte" mehr auf dem Konto hätte.