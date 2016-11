Fußball: 2. Bundesliga, Karlsruher SC - SV Sandhausen, 13. Spieltag am 19.11.2016 im Wildparkstadion, Karlsruhe (Baden-Württemberg). Die Sandhausener Mannschaft bejubelt den Siegtreffer zum 1:3 durch Lucas Höler.

Von der "positiven Entwicklung", die Trainer Tomas Oral bei seiner Mannschaft in den zurückliegenden Woche sah, war nichts zu sehen. Im Gegenteil: Der KSC wurde demontiert, hatte Glück nicht noch höher zu verlieren. Dabei wurden schlimme Negativserien fortgesetzt. So war das 1:3 war die dritte Heimniederlage in Folge. Das gab es seit vielen Jahren nicht mehr.

Immer weniger Zuspruch bei den Anhängern

Ebenso: Von den sechs zuletzt ausgetragenen Begegnungen gewann der KSC nur eine. Auch auffällig: Siege konnte der KSC in der laufenden Spielrunde bisher gegen kein gestandenes Zweitligateam feiern. Nur gegen Aufsteiger wurde dreifach gepunktet.

Saisonübergreifend gewann der KSC nur zwei seiner letzten 15 Ligaspiele. Drei Derbyklatschen in Serie - das gab es noch nie. Auch dass es in sieben Heimspielen nur einen Erfolg gab, ist in der langen KSC-Historie eine Rarität. Bei diesen Statistiken ist es kein Wunder, dass der Zuschauerzuspruch immer mehr nachlässt. Zum Nachbarschaftsduell kamen gerade einmal 11.030 Fans.

KSC beginnt stark - lässt dann aber nach

Dabei hatte das Spiel des KSC gegen Sandhausen ordentlich begonnen. Nach einer Viertelstunde waren es 52 Prozent Ballbesitz, nach 30 Minuten 59 Prozent und bei Halbzeit sogar 63 Prozent. Beim Schlusspfiff konnte die KSC-Profis immerhin noch 53 Prozent Ballbesitz vorweisen.

Aber: Da die Oral-Schützlinge in ihren Offensivaktionen zu ungenau und zu uninspiriert agierten, zu zaghaft und zögerlich nach vorne spielten, blieb der Ballbesitz brotlose Kunst. Sandhausen wurde auch besser, weil der KSC nach der 1:0-Führung enorm nachließ. Konnten die Wildparkprofis in der ersten halben Stunde noch ein wenig mehr als die Hälfte aller Zweikämpfe gewinnen, waren es am Ende nur 47 Prozent.

Bei den Duellen in der Luft waren es nur 45 Prozent. Von 14 KSC-Schüssen trafen drei das gegnerische Gehäuse. Schussgenauigkeit: 21, 4 Prozent. Gut war der Wert der gewonnenen Tacklings mit 81,3Prozent. Allerdings war Sandhausen da besser - und zwar mit fast 87 Prozent. Auch, weil die Ex-KSC-Profis Daniel Gordon und Philipp Klingmann super Werte hatten.

Nur wenige Neuzugänge schaffen es auf den Platz

Von den 21 KSC-Flanken landete jede dritte beim Mitspieler. Klar vorne war der KSC bei den Fouls: 26 zu 17 stand da beim Schlusspfiff auf den Zetteln der Statistiker. Die Gäste waren lauffreudiger als das KSC-Team. Sandhausen spulte 114,9 Kilometer ab. Der KSC brachte es auf rund fünf Kilometer weniger: 109,96 Kilometer.

Bei den Sprints war der KSC etwas engagierter: 228 zu 218 lautet da die Bilanz. Manuel Torres sprintete am häufigsten: 30 Mal. Enrico Valentini, auf die Sechserposition abgeordnet, legte die meisten Meter zurück: 11,6 Kilometer Laufleistung für den gebürtigen Nürnberger.

Eine gute Leistung brachte Eigengewächs Matthias "Matse" Bader: Der Rechtsverteidiger hatte die meisten Ballkontakte: 72. Zudem war Bader mit 33,1 Kilometer pro Stunde schnellster Karlsruher. Der eingewechselte Mavrias hatte die wenigsten Ballkontakte: Zwölf in 22 Spielminuten. Und dabei noch: die schwächste Passquote mit 62,5 Prozent.

Moritz Stoppelkamp schoss am häufigsten auf das von Keeper Rick Wulle gehütete Gehäuse: drei Mal. Diamantakos gab die meisten Torschussvorlagen: drei. Der Grieche foulte am häufigsten: Acht Mal. Hiroki Yamada wurde am meisten gefoult: vier Mal. Bezeichnend für die Qualität der Neuzugänge: Von den sechs extern verpflichteten Akteuren schaffte es nur Moritz Stoppelkamp in die Startelf. Und der Rest? Bankdrücker.