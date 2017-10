Der Umbau des Stadions des Karlsruher SC geht sichtbar voran: Im Zuge der Neuordnung des Stadionumfelds wurde am Montag der neue Trainingsplatz der KSC-Profis von Oberbürgermeister Frank Mentrup an KSC-Präsident Ingo Wellenreuther übergeben.

Für den Umbau des neuen Fußballstadions des KSC im Wildpark ist auch eine Neuordnung des Stadionumfelds vorgesehen. Erste Ergebnisse sind schon jetzt zu sehen: Knapp drei Monate nach Baubeginn konnte der neue Trainingsplatz mit Kunstrasen fertiggestellt werden.

Damit die Profis künftig südwestlich des Wildparkstadions auf dem neuen Trainingsplatz trainieren können, übergab Oberbürgermeister Frank Mentrup am Montag offiziell den Platz an KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. "Da die Gesamtanlage im Fokus der Erneuerung steht, ist die Fertigstellung des Trainingsplatzes ein erster wichtiger Schritt," erklärt Mentrup gegenüber der Presse. Auch der KSC-Präsident ist sichtlich erfreut: "Wenn das spätere Stadion die Qualität des neuen Trainingsplatzes haben wird, dann können wir alle sehr glücklich sein."

Video: Der neue Trainingsplatz wird bereits genutzt

Rund eine Million Euro für den neuen Platz

Insgesamt, so verrät Mentrup, habe man für den neuen Platz rund eine Million Euro ausgegeben: "Es wird also auch einiges an Investitionen außerhalb des eigentlichen Stadionkörpers verlangt," so der OB.

Bereits in den kommenden Tagen soll es mit dem Umbau des Stadion-Umfeldes weitergehen: Am kommenden Montag, 9. Oktober, beginne laut Mentrup der Bau des neuen Amateur-Stadions. Bis zum Ende des Jahres - spätestens aber bis Anfang kommenden Jahres - wolle man wissen, wer für den Neubau des Stadions verantwortlich sein und damit die Ausschreibungen annehmen wird, erklären die Verantwortlichen am Montag abschließend.