Am Montag ist der Bau des neuen Amateurstadions des Karlsruher SC gestartet. Nach der Fertigstellung des neuen Trainingsplatzes ist das nun der nächste Schritt im Stadion-Masterplan.

Nachdem die Bagger in der südlichen Ecke des Stadions ihre Arbeit beendet haben, geht es nun im Norden des Geländes weiter. Seit Montag läuft dort der Abriss des alten Trainingsplatzes der Profis. FürErsatz dafür ist aber gesorgt, denn dabei handelt es sich um das in der vergangenen Woche eingeweihte Trainingsgelände.

Baubeginn Amateurstadion beim KSC Alle Bilder

Die Pläne für das neue Stadion sehen eine Neuordnung der Plätze vor: Dort, wo bislang die Profis trainierten, wird jetzt das neue Amateurstadion mit 2.100 Plätzen gebaut. An die Stelle des ehemaligen Amateurstadions, ganz im Norden des Stadion-Geländes, soll ein Gäste-Parkplatz entstehen.

?Heute geht's los: Auf dem alten Kunstrasenplatz wird das neue Amateurstadion errichtet. Es wird 2.100 Fans Platz bieten. #nurderksc pic.twitter.com/gUXL79WE3u — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 9. Oktober 2017

Und was passiert nach Abschluss der Bauarbeiten am Amateurstadion? Dann rechnet die Stadt Karlsruhe damit, dass richtig mit dem Bau des Stadionkörpers begonnen werden kann. Wie Oberbürgermeister Frank Mentrup am Montag bei einem Pressetermin berichtet, sei man in Gesprächen für entsprechende Bauverträge. Wenn diese stehen, kann der Bau des Stadions Anfang 2018 beginnen.

