"Wir haben über 70 Hinweise auf dem Portal bekommen, mit dem Mehrfachen an Bildmaterial", sagte BKA-Präsident Holger Münch. "Wir haben ungefähr 15 sehr, sehr konkrete Hinweise, die wir jetzt mit der Staatsanwaltschaft erörtern, ob daraus auch Ermittlungsverfahren erwachsen." Seit Ausschreitungen deutscher Hooligans vor dem ersten EM-Spiel der Nationalelf sucht das BKA über ein Hinweisportal Bildaufnahmen von Augenzeugen.

Aktuell liegen dem BKA rund 20 relevante Hinweise vor. Ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, hänge von der Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft ab, so das BKA auf Anfrage von ka-news. Fakt ist: Ohne Video-Hinweise ist bei unbekannten Tätern oft überhaupt erst gar nicht die Möglichkeit gegeben, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Auch der Karlsruher SC ist in Sachen gewalttätige Hooligans leider kein unbeschriebenes Blatt. Anhänger vom KSC und 1. FC Kaiserslautern lieferten sich 2015 unmittelbar nach Schlusspfiff auf der Familientribüne eine wilde Auseinandersetzung. Die Bilanz: 23 Verletzte, kaum Festnahmen. Die meisten Täter verschwanden vermummt in der Masse.

Doch auch diese Ausschreitung sollte nicht ohne Folgen bleiben: Knapp ein Jahr lang war die Ermittlergruppe "EG Karlsruhe" den Gewalttätern auf der Spur, die bundesweit für Negativschlagzeilen sorgten. Die Beamten sichtet schon damals 100 Stunden Videomaterial mit rund 170 Tatverdächtigen. In über 70 Prozent der Fälle ist es gelungen, den Vermummten zu enttarnen und zu identifizieren. Die Straftaten kommen die Fußballprügler teuer zu stehen. Ein Mann erhielt sieben Monate auf Bewährung, viele andere Geldstrafen bis zu 9.200 Euro.

Hinweis-Portal auch für KSC-Spiele denkbar

Auch für die Spiele des KSC wäre aus Sicht des BKA ein solches Portal möglich, wie das BKA auf ka-news-Anfrage bestätigt. Jedoch obliege die Entscheidung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden in den Ländern. "Das BKA würde auf Anforderung die Infrastruktur zur Verfügung stellen", bestätigt eine Pressesprecherin. Die Länderdienststellen könnten dann selbstständig das Material sichten und weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit treffen.

Auch in Zukunft bereitet sich die Karlsruher Polizei auf unschöne Szenen zwischen den rivalisierenden Vereinsanhängern vor. Die Schwierigkeit für die Beamten: Der Wildpark sei ein schwieriges Gelände, zumindest in Sachen Infrastruktur, so Plate. Daher arbeite die Karlsruher Polizei unter anderem eng mit der Bundespolizei zusammen, um die Fanlager im Vorfeld des Heimspiels voneinander zu trennen. Zudem werde es Shuttle-Busse geben, welche die Fans der angereisten Vereine direkt ins Wildparkstadion bringen.