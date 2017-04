Die jüngsten Krawalle von Fußballfans des Karlsruher SC beim Spiel gegen den VfB Stuttgart sind heute Thema im Innenausschuss des Landtags. Vertreter der Fußballclubs werden aber nicht dabei sein.

Eine Teilnahme der Clubs an der nicht-öffentlichen Sitzung hätten die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU abgelehnt, wie der SPD-Abgeordnete Sascha Binder sagte. Es gibt daher nur einen Bericht von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Beim Derby am 9. April in Stuttgart hatten Chaoten aus dem KSC-Fanblock unter anderem Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen. Das Fußballspiel stand zeitweise kurz vor dem Abbruch.