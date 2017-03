vor 2 Stunden Karlsruhe Derby-Monat für den KSC: Tickets für Stuttgart und Kaiserslautern ab Dienstag

Der April ist ein Derbymonat: Der Karlsruher SC tritt dabei am Sonntag den 9. April, beim VfB Stuttgart an, und empfängt den 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 29. April. Wie der Verein in einer Pressemitteilung ankündigt, startet der Vorverkauf für beide Spiele am Dienstag, 21. März.