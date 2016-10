Anzeige

Dabei wird der KSC-Tross im "Elba Estepona Gran Hotel Thallasso Spa" Quartier beziehen. "Wir haben in den beiden vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit Spanien gemacht", erklärte KSC-Sportdirektor Jens Todt.

"Wir finden hier sichere klimatische Verhältnisse vor, haben gute Testspielgegner in Reichweite und haben den Sportplatz in unmittelbarer Hotelnähe", so Todt weiter. Für das Trainingslager sind derzeit zwei Testspiele vorgesehen.