Mirko Slomka weiß: Automatismen und Spielweisen prägen sich nur ein, wenn sie dauerhaft geübt werden. Doch nur Training allein reicht nicht, Spiele sind für den Karlsruher SC wichtig um das trainierte sozusagen "am lebenden Objekt" auszuprobieren und zu verfeinern. Entsprechend absolvieren die Badener am Mittwoch (17 Uhr) eine Testpartie bei Wormatia Worms.

"Wir können alles versuchen auf dem Trainingsplatz simulieren, aber es geht dann letztlich doch nur in Spielen", so Slomka. Gegen den Regionalligisten hat er damit die Gelegenheit noch einmal auszutesten, welche Alternativen für die gesperrten Grischa Prömel und Hiroki Yamada am Wochenende in Frage kommen. Dann trifft der KSC im heimischen Wildparkstadion auf den 1. FC Union Berlin (So. 13.30 Uhr).

Doch nicht nur dafür soll der Test herhalten. Vielmehr möchte Slomka auch allen anderen Spielern die Chance auf Spielzeit geben, die zuletzt nicht zum Zug kamen. So wie etwa Martin Stoll. Der Routinier war verletzt, kämpft sich nun wieder an die Mannschaft heran. Ähnliches gilt für Ylli Sallahi.

Und da Training und Praxis so wichtig sind, kündigte Slomka an, in der kommenden Woche gleich noch ein weiteres Übungsspiel absolvieren zu wollen. "Unser Kader ist jetzt etwas größer geworden und wir müssen alle auf einem Niveau halten", erklärt der KSC-Coach die Maßnahme.