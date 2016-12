Das 1:2 gegen Greuther Fürth war für den Karlsruher SC die vierte Heimniederlage in Serie - Trainer Oral droht das Aus. Der neue Sportdirektor Kreuzer will ihm keine Jobgarantie geben und sagt: «Irgendjemand muss die Mannschaft ja vorbereiten auf Dresden.»

Der neue KSC-Sportdirektor hielt sich an seinen Plan und vermied am Wochenende ein Signal zur Zukunft von Trainer Thomas Oral. «Es gibt jetzt nicht die finale Aussage von mir, weder in die eine, noch in die andere Richtung. Die gibt es vielleicht Anfang der Woche», sagte Kreuzer nach dem 1:2 (0:2) des Karlsruher SC gegen Greuther Fürth. «Irgendjemand muss die Mannschaft ja vorbereiten auf Dresden.» Klar ist: Orals Job ist akut in Gefahr.

Vier Heimniederlagen in Serie gab es im Wildparkstadion noch nie, die nur 10 575 Zuschauer pfiffen am Freitagabend wütend und brüllten «Oral raus». Auch der Rückhalt des 43-Jährigen bei den Verantwortlichen des badischen Traditionsclubs schwindet. «Wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann stehen wir natürlich immer zur Verfügung», erklärte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther kurz nach dem Schlusspfiff.

Noch am vergangenen Wochenende hatte sich der Clubchef voll hinter Oral gestellt.

Die Einschätzung, ob möglicherweise ein Trainerwechsel den freien Fall der Badener stoppen könnte, schob Wellenreuther allerdings zu seinem neuen Sportdirektor. «Oliver Kreuzer ist seit 48 Stunden im Amt. Der soll sich das alles erst einmal anschauen und dabei natürlich auch das Spiel heute hier mitnehmen», sagte der Bundestagsabgeordnete. Panikreaktionen seien jedenfalls nicht angebracht. «Nach einfachen Lösungen ist leicht gebrüllt, ob sie die sportliche Situation bei uns verbessern, ist eine ganz andere Frage», sagte er.

Dimitris Diamantakos vergab in der Schlussminute die Chance zum Ausgleich, als er mit einem Foulelfmeter an Fürths Balasz Megyeri scheiterte (90.). Zehn Minuten zuvor hatte er mit dem ersten Foulelfmeter auf 1:2 verkürzt (80.). Die vor der Pause überlegenen Gäste waren durch Khaled Narey (6.) und Mathis Bolly (24.) früh in Führung gegangen.

An den schlechten Statistiken der vergangenen Monate änderte sich deswegen auch am Freitag nichts. Nur zwei der letzten 17 Zweitligaspiele konnte der KSC gewinnen, auch die in diesem Zeitraum erzielten zwölf Treffer sind ein historischer Tiefpunkt in der Geschichte des Vereins.

Der drohende Ausfall von Bjarne Thoelke (Kopfverletzung), Enrico Valentini (Innenbandanriss), Marin Sverko (Muskelverletzung) und Martin Stoll (Knieverletzung) macht zudem die beiden bis zur Winterpause noch verbleibenden Aufgaben in Dresden und gegen Braunschweig nicht leichter.

«Wenn Oliver Kreuzer findet, dass es gravierende Gründe für irgendwelche Maßnahmen gibt, dann wird er die mit uns besprechen», sagte Wellenreuther und signalisierte die Bereitschaft, dem Rat seines sportlichen Leiters zu folgen. Der möchte zunächst am Wochenende «mit klarem Kopf» und «frei von Emotionen» noch einmal in sich gehen. «Wir müssen nicht nur das heutige Spiel, sondern die Gesamtsituation des Vereins analysieren. Das ist entscheidend. Ich will nichts schönreden, sondern Erklärungen finden», sagte Kreuzer.