Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans bei drei Partien eine Geldstrafe von insgesamt 30 000 Euro zahlen.Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag.

Beim baden-württembergischen Duell mit dem VfB Stuttgart am 30. Oktober fiel der Fanblock nach DFB-Angaben mit einem "verunglimpfendem Inhalt" auf einem Plakat auf. Am 27. November sollen KSC-Anhänger beim 1. FC Kaiserslautern den Spielbeginn verzögert haben, weil sie Feuerwerkskörper entzündeten. Bereits am Eingang sollen sie Rauchpulver abgebrannt haben.

Außerdem bestrafte das Sportgericht Vorfälle beim Auswärtsspiel in Dresden zwei Wochen später. Dort wurde im Gästeblock Pyrotechnik gezündet. Es kam auch zu Auseinandersetzungen zwischen Zuschauern auf der einen und Ordnern und Polizei auf der anderen Seite.