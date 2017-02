vor 20 Stunden Karlsruhe Union-Fans kritisieren Polizei-Einsatz in Karlsruhe

Anhänger des 1. FC Union Berlin haben den Polizeieinsatz im Vorfeld der Fußball-Zweitligapartie beim Karlsruher SC scharf kritisiert. "Die Eiserne Hilfe hat erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme", heißt es in einer Mitteilung des Fan-Zusammenschlusses am Montag.