Tore, Fouls und Zweikämpfe: So lief die Saison bislang für den KSC

In der "normalen" Tabelle belegt der KSC Rang 15. Etwas schlechter sieht das in der Heimtabelle aus: Hier gibt für die Badener Position 16 – den Relegationsrang. In der Rangliste, die nur die Auswärtsspiele berücksichtigt, hat der KSC Position zwölf inne. In der Tabelle der ersten Halbzeit - lediglich den letzten Platz. In Halbzeit zwei konnten die Badener auf Position zehn vorrückten.

Nur St. Pauli schießt weniger Tore

Im bisherigen Saisonverlauf war Rang elf die beste Platzierung für die Karlsruher. Einen einstelligen Tabellenplatz hatte der KSC nie inne. Auch bei den erspielten Torchancen ist der KSC nicht unter den zehn besten Clubs der Liga.

Ebenso ist kein KSC-Profi in der Torjäger- und Scorerliste unter den ersten zehn Akteuren dabei. In den ersten 15 Minuten konnten die Oral-Schützlinge bisher kein Tor erzielen. Aber in dieser Zeit musste man zwei Treffer hinnehmen. Die meisten Gegentreffer lassen die Wildparkprofis bisher zwischen der 30. und 45 Minute zu: vier. Am häufigsten getroffen haben die Spieler des Traditionsvereins der Viertelstunde nach der Halbzeit: drei Mal. Vier von zwölf Spielen blieben die Fächerstädter ohne Gegentor.

Insgesamt erzielte der KSC neun Tore, ist damit Tabellenvorletzter. Nur Schlusslicht St. Pauli hat seltener getroffen. Von den neun KSC-Treffern wurde nur einer von außerhalb des Strafraums erzielt. Aus Standardsituationen gelang bisher kein direkter Treffer. Von den 103 Schüssen trafen 38,83 Prozent das gegnerische Gehäuse. Der KSC ist damit auf Rang 15. 40 Torschüsse gab es insgesamt, die das Tor trafen. In 12 Spielen - 3,3 treffsichere Schüsse pro 90 Minuten.

Bei den Zweikämpfen ist noch Luft nach oben

Die Ballbesitzbilanz: 48 Prozent. Die Passgenauigkeit 72 Prozent. Im Ligavergleich sind das Werte um Position zwölf und schlechter. Bei den Ballkontakten sprang Rang zehn mit 7.034 Kontakten raus. Weniger gut: Von den 102 Flanken kamen nur 20,59 Prozent beim Mitspieler an. Bei den Zweikämpfen ist mit Rang 13 - 49 Prozent der Duelle wurden gewonnen – noch Luft nach oben.

Bei den verübten Fouls belegt der KSC Position acht - mit 198 Fouls. Die Badener mussten 29 Verwarnungen hinnehmen, kassierten schon zwei Platzverweise und verschuldeten zwei Elfmeter. Dennis Kempe und Grischa Prömel führen die interne Verwarnungstabelle mit jeweils drei gelben Karten an.

"Stoppel" mausert sich zum besten Karlsruher

Dass Neuzugang Moritz Stoppelkamp eine Verstärkung ist, belegen etliche Statistiken. 37 Torschüsse feuerte er ab, davon trafen 17 das gegnerische Gehäuse - Rang drei unter allen Zweitligaprofis. "Stoppel" hatte 815 Ballkontakte – das ist Rang acht in Liga zwei.

In der Noten-Statistik, die das Fachmagazin "Kicker" erstellt, ist Moritz Stoppelkamp bester Karlsruher - auf Rang 35. "Stoppel" war sehr oft nur mit Fouls zu stoppen. Er wurde ligaweit am zweithäufigsten gefoult: 39 mal. Nur Adam Bodzek von der Düsseldorfer Fortuna musste mehr Fouls hinnehmen: 41.

Bei den Zweikämpfen liegt Ylli Sallahi mit 67 Prozent gewonnener Duelle in der Spitzengruppe. Hiroki Yamada hatte fast 60 Prozent seiner Duelle gewonnen. Neuzugang Mavrias schaffte gerade mal 36 Prozent. Florian Kamberis Bilanz ist noch bitterer: Der Schweizer hat nur 27 Prozent siegreich gestaltet.