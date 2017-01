Mit einem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolg endete das zweite Testspiel des Karlsruher SC im Rahmen der Wintervorbereitung gegen Drittligist 1. FC Magdeburg.

Nach 23 Minuten ging der KSC in Führung. Schütze war Debütant Malik Batzmaz. Ein hoher Ball aus dem Mittelfeld landete bei Moritz Stoppelkamp. Der legte nach links ins Strafraumzentrum ab. Dort stand sein 16-jähriger Teamkollege frei und drückte den Ballaus kurzer Distanz über die Linie. In der 37. Spielminuten erhöhte Stoppelkamp dann selbst per Strafstoß auf 2:0.



Schon zur Halbzeitpuse nahm KSC-Coach Mirko Slomka einige Wechsel vor und tauschte auch im weiteren Verlauf munter weiter. Dennoch kam seine Truppe zu weiteren Chancen, verpasste es aber das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.