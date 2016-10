Anzeige

"Schwaben jagen, Schwaben schlagen": Diese Aufforderung findet man derzeit auf einigen schwarzen Plakaten in der Karlsruher Innenstadt. In weißer Schrift wird darauf "Tod dem VfB" gefordert. Die Verantwortlichen rufen weiter dazu auf, sich am Friedrichsplatz mit schwarzer Kleidung und KSC-Schal zur "Schwaben-Jagd" einzufinden.

"Wir werden das im Auge behalten"

Nicht wenigen Karlsruhern sind die Plakate unangenehm aufgefallen: "Diese Widerlichkeit ist kaum zu überbieten und hat mit Sport nun wirklich gar nichts mehr zu tun", ärgert sich eine ka-Reporterin. Sie habe ein solches Plakat entdeckt, entfernt und im Mülleimer entsorgt. "Da wo es hingehört !"

Im Gespräch mit dem SWR reagierte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther schockiert auf die Plakate. "Damit ist meines Erachtens eindeutig eine Grenze überschritten", erklärt er, "wir werden bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige stellen."

Auch bei der Karlsruher Polizei sind die Plakate mittlerweile ein Thema. "Wir haben die Plakate festgestellt und Ermittlungen eingeleitet", so Ralf Minet, Sprecher der Polizei Karlsruhe im Gespräch mit ka-news. Wer allerdings für die Aktion verantwortlich ist, sei derzeit noch nicht klar. Die Polizei ermittelt nun wegen Aufrufs zu einer Straftat.

Die Situation rund um den angekündigten Termin der angeblichen KSC-Fans auf dem Friedrichsplatz wolle man im Auge behalten. "Gegebenenfalls werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, wenn die Situation sich zuspitzen sollte."

