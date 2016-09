Anzeige

Krebs, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, wird voraussichtlich in der kommenden Woche operiert, wie Mannschaftsarzt Dr. Marcus Schweizer sagte. Damit dürfte die Saison für den 30-jährigen Franzosen so gut wie gelaufen sein.

Es ist nicht seine erste schwere Verletzung. In den vergangenen Jahren kämpfte er sich immer wieder zurück in die Mannschaft und bestritt bislang 130 Zweitliga sowie 20 Erstligaspiele für die Blau-Weißen. In der aktuellen Spielzeit wurde Krebs von Cheftrainer Tomas Oral bislang nur einmal im Heimspiel gegen Bochum für 18 Minuten eingewechselt und dazu im Pokalspiel bei 1860 München eingesetzt.