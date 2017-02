Der KSC-Coach ist auf der Suche nach der Elf, die am kommenden Sonntag im Zweitligaspiel gegen Union Berlin aufläuft. Vor allem ist Slomka auf der Suche, um die gesperrten Grischa Prömel und Hiroki Yamada ersetzen zu können. Slomka sucht die Akteure aus dem über 30-Mann-Kader, die dazu beitragen könnte, dass der KSC nach der dürftigen Leistung bei 1860 München wieder auf den Erfolgspfad zurückkehrt.

Einer wird dabei sicher helfen: Dennis Kempe, der darf nach seiner Gelbsperre wieder ran, wird wohl wieder links verteidigen. Da der Grieche Charalampos Mavrias bei 1860 München rechts einen ganz schwachen Auftritt bot, könnte Slomka dort Enrico Valentini verteidigen lassen. Eine weitere Option, die er gegen Worms testete: Eigengewächs Matthias Bader.

Eines scheint sicher: Rotation auf den Außenbahnen in der Viererkette – die wird es geben. Ein Kandidat für die Sechserposition an Stelle des gesperrten Grischa Prömel an der Seite des gesetzten Jonas Meffert? Der Kameruner Franck Kom, der zuletzt etliche Wochen auf der Ersatzbank schmorte. Allerdings hat Kom, wie auch Innenverteidiger Jordi Figueras, ein Schnelligkeitsdefizit, und das könnte gegen eine überfallartige attackierende Mannschaft, wie die von Union Berlin, zu Problemen führen.

Da die KSC-Stürmer Hoffer und Diamantakos kollektive Ladehemmung haben, bei 1860 München nicht einmal auf das Löwengehäuse schossen, kann sich Stefan Mugosa Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. Im Test durfte er als einzige Spitze in einem 4-2-3- 1-System ran, blieb aber torlos. Nach seinem Traumdebüt in Bochum, da wurde der 24-Jährige eingewechselt und erzielte prompt per Kopf die KSC Führung, musste er bei den Löwen zuschauen.

Der Grund? Im Leihvertrag wurde fixiert, dass der KSC eine Strafe in Höhe von einer Million bezahlen muss, sollte Mugosa bei den 60ern für die Blau-Weißen aus dem Badischen auflaufen. Am Sonntag gegen Union Berlin darf er wieder mitmischen, hat gute Chancen, den Anpfiff auf dem Rasen zu erleben. Doch der Montenegriner bleibt zurückhaltend. "Sicher, in Bochum, das war ein super Einstand für mich. Generell ist es für einen Stürmer immer gut, zu treffen – und gleich im ersten Spiel,…umso schöner. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere Treffer in den nächsten Spielen auch in Punkte ummünzen."