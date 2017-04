Marc-Patrick Meister bleibt dem Karlsruher SC erhalten: Wie der Verein erklärt, hat der neue KSC-Coach im Wildpark einen neuen, bis 2019 datierten Vertrag als KSC-Cheftrainer unterzeichnet. Zudem verkünden die Karlsruher den ersten Neuzugang für die Saison 2017/18.

"Marc hat in einer schwierigen Situation hier übernommen, und wir sind der festen Überzeugung, dass er in der Lage ist, unsere Mannschaft zukünftig wieder in sportlich erfolgreichere Zeiten zu führen", erklärt KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Wir richten mit ihm gemeinsam den Blick nach vorne, um genau hierfür in den kommenden Tagen und Wochen an den richtigen Stellschrauben zu drehen."

Marc-Patrick Meister ist seit dem 5. April Cheftrainer des KSC. Er hatte das Amt von Mirko Slomka übernommen und war zuvor seit Januar 2017 als Co-Trainer der Profimannschaft aktiv. Seit dem Sommer hatte Meister erfolgreich die U17 des KSC in der Junioren-Bundesliga gecoacht.

"Mein Dank gilt den Verantwortlichen des Vereins für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich gehe die Aufgabe mit großem Respekt und ebensolcher Freude an", so Meister nach der Vertragsunterzeichnung. "Wir arbeiten mit großem Elan daran, die notwendigen Veränderungen herbeizuführen und der Mannschaft ein Gesicht zu geben."

Uphoff wechselt im Sommer in den Wildpark

Es ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Wildpark: Wie der KSC meldet, wechselt Torhüter Benjamin Uphoff im Sommer in den Wildpark. Dort hat er einen Vertrag bis 2019. "Benjamin ist ein talentierter Torhüter mit viel Potential", meint KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Wir wünschen uns, dass er hier die nächsten Schritte in seiner Entwicklung geht."

Der gebürtige Burghausener absolvierte in der laufenden Saison bisher 18 Partien in der Regionalliga Südwest. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung ab dem Sommer", äußert sich Uphoff nach der Vertragsunterzeichnung. "Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."

