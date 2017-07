Am kommenden Freitag geht es wieder los für den Karlsruher SC. Die Mannschaft von Marc-Patrick Meister eröffnet um 20.30 Uhr die neue Drittliga-Saison 2017/2018 gegen den VfL Osnabrück im Wildparkstadion. Das Ziel ist klar: der sofortige Wiederaufstieg. Bei den Fans wecken die Meldungen der vergangenen Tage offenbar Hoffnung.

Schafft der Karlsruher SC in der kommenden Spielzeit den Aufstieg? Gewonnene Testspiele, das absolvierte Trainingslager und ein gut besuchter Familientag lassen Aufbruchstimmung aufkommen. Das zeigt sich auch in unserer nicht repräsentativen Umfrage. Bei 2.378 Stimmen blickt die große Mehrheit optimistisch in die kommende Saison. 60,05 Prozent aller Stimmen rechnen zukünftig mit sportlichem Erfolg - und damit mit dem Wiederaufstieg in die 2. Liga.

"So könnte das mit dem sofortigen Aufstieg was werden"

ka-news-Leser BR71 stimmt vor allem der Sieg gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Samstag zuversichtlich. "Ordentliche Leistung. So könnte das mit dem sofortigen Aufstieg was werden." Für ihn macht die Mannschaft einen positiven Eindruck. "Wir sind auf allen Positionen gut besetzt."

Auch ka-news-Kommentator ImZeichenDesPhoenix hat ein gutes Gefühl vor der neuen Saison. Vor allem durch die Neuverpflichtungen von Marc Lorenz und Alexander Siebeck habe der KSC "zwei richtig gute Vorbereiter geholt." Kommentator 4everksc freut sich, trotz mancher sportlicher Makel, ebenfalls auf die bevorstehende Saison und auf "eine Mannschaft, die wieder Fußball spielt - der Erfolg kommt von allein."

Voller Vorfreude sind auch ka-news-Leser jojo und Badenstolz. Für sie würde es an ein Wunder grenzen, wenn die Mannschaft jetzt schon eingespielt wäre. Der erkennbare Weg sei jedoch der richtige und nur das sei momentan entscheidend. "Gegen Osnabrück zählt es - also raus in den Wildpark!"

Mancher KSC-Fans zweifelt aber noch

Doch es gibt auch noch Zweifel bei so manchem KSC-Fan. So sorgen die ersten Niederlagen gegen den MSV Duisburg (3:2) und den FC Ingolstadt (1:0) für Kritik. In der nicht repräsentativen ka-news-Umfrage glauben 37,47 Prozent der 2.378 Stimmen nicht an einen direkten Wiederaufstieg.

Kommentator Schlappedengler beispielsweise ist der Meinung, dass die positiven Rückmeldungen aus dem Trainingslager nicht überbewerten soll. "Das hatten wir doch letzten Sommer und Winter auch lesen müssen und was kam raus, eine charakterlose Saison!" Ludwigsstammtischbruddler ist ähnlicher Meinung: "Es geht gerade so weiter wie in der abgelaufenen Seuchensaison."

Bei ka-news-Leser arbeitstier lässt vor allem das verlorene Testspiel gegen Duisburg Zweifel aufkommen. "Das sollte zu denken geben." Außerdem seien die Kraftlosigkeit und das harmlose Auftreten der Mannschaft zu bemängeln, kritisiert Kommentator kaesce. Keine Meinung zu diesem Thema hatten 2,48 Prozent der Teilnehmer.