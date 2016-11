Oliver Kreuzer wird, erneut, KSC-Sportdirektor. Ab 1. Dezember wird er wieder in dieser Position tätig sein. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Der Karlsruher SC hat Oliver Kreuzer als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 51-Jährige wird seine Arbeit am Donnerstag, 1. Dezember 2016, aufnehmen.

"Wir sind froh, dass wir die Position des Sportdirektors mit Oliver Kreuzer zeitnah neu besetzen können und freuen uns über seine Rückkehr in den Wildpark", erklärt KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. "Wir haben sportlich wichtige Wochen bis zur Winterpause vor uns mit der anschließenden Vorbereitung auf die Rückrunde sowie die weitere Kaderplanung. Diesen Themen wird sich Oliver Kreuzer ab dem 1. Dezember 2016 mit vollem Einsatz widmen."

"Ich bin froh, wieder hier zu sein. Die Zusammenarbeit und die Atmosphäre im Verein waren immer hervorragend. Die Herausforderung in sportlich schwieriger Zeit nehme ich sehr gerne an und werde mein Bestes geben", so Kreuzer.

Kreuzer bestritt für den KSC zwischen 1985 und 1991 als Spieler 182 Partien. Von Mai 2011 bis Juni 2013 war er schon einmal Sportdirektor des KSC.