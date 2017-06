Im dritten Testspiel erwartet den Karlsruher SC der erste kleinere Prüfstein. Am Mittwochabend geht es um 18.30 Uhr in Wössingen gegen Oberligist FK Pirmasens.

Eigentlich hätte die Partie in der Pfalz ausgetragen werden sollen. Dies wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt. Der FV Wössingen sprang kurzfristig als Ausrichter ein.

Bislang überzeugten die Badener auf voller Linie. In Mühlhausen gab es einen 15:0-Erfolg, ehe am Samstag in Hambrücken ein 8:0-Sieg folgte. Trainer Marc-Patrick Meister ist entsprechend bislang zufrieden: "Wir haben auf dem Trainingsplatz eine super Aktivität."

Für interessierte Fans, die am Mittwochabend das Testspiel besuchen wollen, stehen in unmittelbarer Nähe drei Parkplätze zur Verfügung: an der Sporthalle des TV Wössingen, der alte Edeka-Parkplatz sowie der Festplatz. Mit der Bahn empfiehlt sich ein Ausstieg am Wössinger Bahnhof (zirka 100 Meter Fußweg zum Sportplatz).