Das erste Testspiel unter der Führung von Trainer Mirko Slomka ist absolviert. Dem Karlsruher SC gelang hierbei ein Achtungserfolg. Mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden trennte man sich von Bundesligist SV Werder Bremen.

Dabei ging der KSC nach rund einer halben Stunde sogar in Führung. Hiroki Yamada setzte Stürmer Dimitris Diamantakos in Szene. Der Grieche legte den Ball auf Valentino Vujinovic ab, der aus kurzer Distanz mustergültig abstaubte. In der 82. Spielminute mussten die Karlsruher dann aber doch noch den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Freistoß von rechts beförderte Aron Johansson den Ball mit der Schulter unhaltbar für Rene Vollath zum 1:1 ins lange Eck.

Schmerzhaft endete das Spiel bereits nach kurzer Zeit für Manuel Torres. Dieser verletzte sich bei einer Offensivaktion am Oberschenkel. Eine genau Diagnose steht noch aus. Rund lief für den KSC auch schon die Anreise nicht. Die Partie musste eine halbe Stunde später angepfiffen werden, da sich der Karlsruher Bus in den andalusischen Bergen verfahren hatte.

Aufstellung Karlsruher SC: Orlishausen (46. Vollath) – Kempe (46. Sallahi), Figueras (46. Thoelke), Kinsombi (46. Kom), Bader (46. Mavrias) – Stoppelkamp (46. Fahrenholz), Yamada (46. Marcel Mehlem), Prömel (46. Rolim), Barry (46. Torres/50. Vujinovic/71. Kinsombi ) – Vujinovic (46. Batmaz), Diamantakos (46. Marvin Mehlem).