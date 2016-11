Anzeige

Wie das Fußballportal "Faszination Fankurve" berichtet, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gegen alle 48 Insassen des KSC-Busses ein Stadionverbot ausgesprochen - unabhängig davon, ob diese an dem Vorfall beteiligt waren oder nicht. Die Sperre soll bundesweit gelten. Eine offizielle Stellungnahme des DFB auf Anfrage von ka-news steht bislang noch aus.

In der Fächerstadt kommt die Entscheidung des Fußball-Bunds nicht gut an. So bezeichnen KSC-Anhänger auf der Seite "Gegengerade Karlsruhe" den DFB als "Fußballmafia". Auf einem Banner hatten KSC-Fans bereits beim Derby gegen den VfB Stuttgart mit einem Transparent Stellung "gegen Kollektivstrafen" bezogen.