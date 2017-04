Mit einem Mal ging es dann ganz schnell: Am Dienstagabend verkündete der Karlsruher SC, dass sich der Verein nach gerade einmal drei Monaten von Coach Mirko Slomka trennt. In den sozialen Netzwerken herrscht unter vielen Fans Unverständnis.

Es war dann doch zu wenig: Nach dem Unentschieden gegen Würzburg zog der KSC die Reißleine. Am Dienstagabend wurde Cheftrainer Mirko Slomka mit sofortiger Wirkung freigestellt. Erst im Januar war Slomka als Hoffnungsträger im Wildpark angetreten. Sein Amt übernimmt bis auf weiteres Marc-Patrick Meister. Am heutigen Mittwoch will der KSC über die Veränderungen informieren.

"Verdient hat Slomka das nicht"

Die Entscheidung trifft auf geteiltes Echo. ka-news-Leser Badenstolz hält die Entscheidung, Slomka freizustellen, für richtig. "Ich war von der Verpflichtung Slomkas sehr angetan, aber im nach hinein lässt sich wohl sagen, dass er der falsche Trainertyp war", schreibt er. Der Ex-Coach habe seinen Anteil daran, dass der KSC auf dem letzten Tabellenplatz stehe. ka-news-Kommentator papilotte sieht das ähnlich: "Punktemäßig war Slomka schlechter als Oral und das will was heißen. Sorry, Slomka hat um seinen Rauswurf gebettelt."

Ansonsten überwiegt allerdings die Kritik. ka-news-Leser Samoth500 bezeichnet die Entscheidung der Vereinsführung als "sinnfrei und panisch". "Jetzt verbrennt man also den vierten Trainer in einer Saison für eine Mannschaft, die nicht zweitligatauglich ist", ärgert er sich. ka-news-Kommentator kaesce wünscht dem ehemaligen Cheftrainer alles Gute. "Verdient hat er es nicht. Leider gelang mit ihm (nicht durch ihn!) aber auch nicht, diese verkorkste Mannschaft als Ganzes zum sportlich nötigen Auftreten zu bringen."

Bei Facebook ist die Stimmung der KSC-Fans ganz klar: Sowohl auf der Seite des KSCals auch bei ka-news herrschen Wut und Unverständnis über die Entscheidung:

Andere stellen sich ganz klar auf die Seite des geschassten Trainers:

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei Twitter ab:

@KarlsruherSC Schon wieder muss der Trainer dran glauben. Sollten mal andere aus dem Verein werfen. — McCeltic1888 (@McCeltic1888) 4. April 2017

Andere KSC-Fans sind ebenfalls der Meinung, dass es den Falschen getroffen hat:

@KarlsruherSC Oh man Oh man. Des liegt doch nicht am Trainer ! Versteht ihr das denn nicht ? Des liegt am Flaschen-Kader, welcher Todt eingekauft hat !! — Rosaner Baron (@RosanerBaron) 4. April 2017