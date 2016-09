Nach KSC-Sieg: "Es ist unser großes Ziel in Düsseldorf nachzulegen"

Anzeige

Im Vorbeigehen erklärte er am Mittwoch nur: "Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir arbeiten die ganze Woche, mehr interessiert mich nicht." Etwas ausführlicher wurde Vize-Kapitän Enrico Valentini. Die Mannschaft habe versucht, sich auch vor dem ersten Saisonsieg die gute Laune zu bewahren. Entsprechend hat sich hier, so Valentini, wenig geändert, eine gewisse Erleichterung sei aber zu spüren.

Und so gilt: "Es ist unser ganz großes Ziel in Düsseldorf nachzulegen." Einen Schritt weiter scheint unterdessen Manuel Torres nach seiner Innenbandverletzung. Zwar noch am rechten Knie getaped, ist er aber voll im Mannschaftstraining dabei.

Eine Entscheidung getroffen wurde jüngst auch für die Länderspielpause. So nutzt der KSC diese zu einem Testspiel gegen den französischen Club Racing Straßburg. Die Partie wird am Freitag, 7. Oktober, um 17.30 Uhr im Bellheimer Franz-Hage-Stadion angepfiffen.