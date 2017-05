Das letzt Heimspiel in der zweiten Bundesliga könnte für den Karlsruher SC ein ganz heißes werden. Zu Gast ist am 14. Mai (Anpfiff 15.30 Uhr) Dynamo Dresden. Beide Fanlager gelten nicht als beste Freunde - jetzt könnte eine geplante Fanaktion der Gäste für weitere Anspannung sorgen.

So rufen die Dresdener Ultras seit Mittwoch zu einem Fanmarsch ans Wildparkstadion auf. Treffpunkt soll der Parkplatz am Fächerbad sein. Rund 2,5 Kilometer Fußweg wären dies bis zum Stadion. "Dort wollen die Dynamo-Fans mit der Überraschung, die sich die Ultras ausgedacht haben, ein einheitliches Bild abgeben", wie es bei "Faszination Fankurve" heißt.



Was da auf Karlsruhe zukommen kann, war bereits vor rund einem Monat in der Landeshauptstadt zu sehen. Gegen den VfB Stuttgart waren knapp 10.000 Fans aus Dresden ihrer Mannschaft gefolgt. Beeindruckende Bilder, mit einem noch beeindruckenderen Ausgang: Bis auf ganz wenige Ausnahmen blieb alles friedlich und freundlich. Das wünschen sich die Verantwortlichen wohl auch in Karlsruhe.