vor 1 Stunde Karlsruhe Letzte Chance: Mit ka-news und EnBW doch noch zum KSC

Der Karlsruher SC muss sein letztes Heimspiel in der zweiten Liga gegen Dynamo Dresden zu großen Teilen vor leeren Rängen austragen. Doch eine Chance gibt es noch, um am vorletzten Spieltag ins Stadion zu kommen. ka-news und EnBW verlosen für die Partie den besten Platz im Stadion.

Mit ka-news und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG - Exklusivpartner des KSC - können Sie das Heimspiel also hautnah erleben. Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, 14. Mai, um 15.30 Uhr.



Verfolgen Sie das Spiel auf dem besten Platz im Stadion direkt am Spielfeldrand. Näher dran geht nicht.



Wer dabei sein will, sollte schnell sein und eine Mail mit Name und Telefonnummer an sport@ka-news.de schicken. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 12. Mai, um 12 Uhr. Der Gewinner wird anschließend benachrichtigt.



Viel Glück wünschen Ihnen ka-news und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.