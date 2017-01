Der Countdown tickt: Ende Januar wird es für Mirko Slomka und den Karlsruher SC ernst. Dann steht der Rückrundenauftakt gegen Arminia Bielefeld au dem Plan. Eine Woche zuvor bestreiten die Badener ihren Härtetest gegen St. Gallen.

Allerdings wohl weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn die Partie findet am Samstag, 21. Januar, auf Malta statt. Dort absolviert St. Gallen, das vom ehemaligen Karlsruher Joe Zinnbauer trainiert wird, aktuell ein Trainingslager. Spielbeginn ist um 18 Uhr.



Dass die Partie in deutlich wärmeren Gefilden ausgetragen wird, dürfte vor allem bei Slomka auf Zustimmung stoßen. Dieser hatte sich nach dem Test gegen den SC Freiburg II (2:2) unzufrieden über die Platzverhältnisse in winterlichen Karlsruhe geäußert.