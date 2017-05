Holstein Kiel hat Abwehrspieler David Kinsombi vom Karlsruher SC verpflichtet. Wie der Zweitliga-Aufsteiger aus Kiel am Mittwoch weiter bekanntgab, unterzeichnete der 21 Jahre alte Fußball-Profi bei den "Störchen" einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Der Deutsch-Kongolese Kinsombi trug in der abgelaufenen Saison 26 Mal das Trikot des in die 3. Liga abgestiegenen KSC. Zuvor war er auch für Mainz 05, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Magdeburg im Einsatz.

"David besitzt für sein junges Alter bereits Erfahrung aus seiner Zeit in der 2. und 3. Liga", sagte Holsteins Sportdirektor Ralf Becker. "Er passt sportlich und menschlich ausgezeichnet in unser Anforderungsprofil und ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung."