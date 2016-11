Tomas Oral bemüht sich, möglichst locker zu wirken. Nur als die Sprache auf Burkhard Reich und die Vorfälle rund um das Auswärtsspiel in Kaiserslautern kam, wurde der Trainer des Karlsruher SC kurz dünnhäutig. Dazu sagen wollte er nichts. Vielmehr wollte der Coach über das sportliche Geschehen sprechen.

Eine gute Nachricht hatte Oral jedenfalls: Am Mittwoch soll Enrico Valentini auf den Platz zurückkehren. Damit hätte der KSC am Freitag bei der vom Umfeld als Orals "Schicksalsspiel" titulierten Partie gegen Greuther Fürth eine weitere Alternative.

Der Coach hob am Dienstag dabei lobend hervor, was für ein Teamplayer sein Vize-Kapitän sei. Er ist ebenso wie Dennis Kempe zuletzt gemeinsam mit der Mannschaft in die Pfalz gereist und wollte sie vor Ort unterstützen. "Vom Team her sind wir auf einem richtig guten Weg", so der KSC-Coach.

Ein Gedankengang von Oral könnte sein, dass Valentini die Position des gesperrten Moritz Stoppelkamp einnimmt. Aber auch Yann Rolim, Boubacar Barry, Erwin Hoffer, Ylli Sallahi, Tim Fahrenholz wären mögliche Kandidaten, wie Oral aufzeigt. Der Kampf um den frei werdenden Platz ist eröffnet.

Nur noch zwei Mal trainiert der KSC vor der Fürth-Partie. Viel Zeit für Experimente bleibt daher nicht. Das gilt sowohl für den Trainingsbetrieb als auch das Spiel selbst. Dem als angeschlagen geltenden Oral helfen jetzt nur noch Punkte und Erfolge- angefangen am Freitagabend im heimischen Wildparkstadion.