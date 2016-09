Anzeige

KSC-Vizepräsident Georg Schattling erklärt, dass er für die kommenden Aufgaben aus persönlichen und familiären Gründen nicht den notwendigen Zeiteinsatz über die bereits geleisteten sechs Jahre hinaus nicht in einem für ihn zufriedenstellenden Umfang erbringen könne, darüber informiert der KSC in einer Pressemitteilung.

"Die Zusammenarbeit im Präsidium, mit den Gremien und Mitarbeitern des KSC war freundschaftlich und intensiv. Es hat mir viel Freude gemacht mitzuhelfen, den KSC in ein ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Insbesondere im Hinblick auf den geplanten Stadionneubau begrüße ich es sehr, dass Holger Siegmund-Schultze (Stellvertretender Vorsitzender im KSC Verwaltungsrat) sich bereiterklärt hat, meine Nachfolge im Präsidium anzutreten und für das Amt des Vizepräsidenten des KSC zu kandidieren“, so Georg Schattling.

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther bedauert die Entscheidung von Georg Schattling und dankt ihm für seinen besonderen Einsatz, den er bisher in hervorragender Art und Weise für den KSC erbracht habe und am Tag der Mitgliederversammlung, Ende September, beenden wird.

Nachfolger ist willkommen

"Mit Holger Siegmund-Schultze würden wir sehr gerne einen Mann in das Team unseres Präsidiums aufnehmen, der sich während seiner Tätigkeit als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender bereits intensiv in viele Belange des Vereins eingearbeitet hat und insbesondere die Planungen und die Gespräche mit der Stadtverwaltung bezüglich des Stadionneubaus von Anfang an auf Seiten des KSC mitbegleitet hat“, so Präsident Ingo Wellenreuther und Vizepräsident Günter Pilarsky.

Freie Stelle im Verwaltungsrat

„Ebenso erfreulich ist, dass sich um die dadurch frei werdende Stelle im Verwaltungsrat des KSC der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Volksbank Karlsruhe eG, Gerhard Rastetter, bewerben wird. Wir begrüßen die Kandidatur von Herrn Rastetter als ausgewiesenen Finanzfachmann sehr und sind uns sicher, dass er den Verwaltungsrat des KSC mit seinem Sachverstand und seiner Persönlichkeit bereichern würde“, so Wellenreuther und Pilarsky.