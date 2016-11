Anzeige

Der KSC startet ab Mittwoch, 9. November, mit dem Vorverkauf für das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Darüber informiert der Verein in einer Pressemeldung. Zunächst haben Mitglieder und Dauerkarteninhaber von Mittwoch bis Samstag, 12. November, die Möglichkeit, Karten zu erwerben. Es besteht eine Stückzahlbegrenzung auf 4 Karten pro Person. Der freie Verkauf der Restkarten erfolgt ab Dienstag, 15. November. Die Karten sind ausschließlich im KSC-Fanshop im Wildpark erhältlich.

"Unsere auswärtigen Mitglieder und Dauerkartenbesitzer, ab einer Entfernung von 50 Kilometern, haben die Möglichkeit, im genannten Zeitraum telefonische Bestellungen und Bestellungen per E-Mail an tickts@ksc.de oder über die Ticket-Hotline (0721/96 434-66) aufzugeben", so der Verein in seiner Pressemeldung.

"Wir bitten hier ausdrücklich darum, auf folgendes zu achten: Kreditkartenangaben müssen vollständig sein (16-stellige Kreditkarten-Nummer und Gültigkeitsdatum). Bestellungen, die diese Daten nicht beinhalten oder unvollständig sind, können leider nicht bearbeitet werden", warnt der KSC. Es erfolge in diesen Fällen auch keine Benachrichtigung an den Kunden.