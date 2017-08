Der Karlsruher SC kann weiter auf die Unterstützung von über 60 Sponsoren im Bereich "1894-Club" bauen. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

"Die KSC-Familie hält zusammen, ungeachtet der Ligazugehörigkeit. Mehr als 60 Sponsoren aus dem '1894 Club' der Blau-Weißen haben bereits fest zugesagt, ihr Engagement auch in der kommenden Saison in der 3. Liga weiterzuführen – teilweise sogar im bisherigen Umfang." Das berichtet der Verein an die Presse.

"Das ist ein ganz wichtiges und starkes Signal des Zusammenhalts", freuen sich KSC-Präsident Ingo Wellenreuther und die beiden Vizepräsidenten Günter Pilarsky und Holger Siegmund-Schultze. "Diese klaren Bekenntnisse erleichtern unsere Planungen für die neue Saison und geben uns positiven Rückenwind. Gemeinsam wollen wir ab sofort die Mission 'Direkter Wiederaufstieg' in Angriff nehmen."

Der KSC teilt seine Business-Partner, je nach Umfang des Sponsorings, in unterschiedliche Kategorien ein. So gibt es neben dem Hauptsponsor (Klaiber-Markisen bestätigt ebenfalls sein Engagement) Exklusivpartner, Badenpartner, Wildparkpartner und eben den 1894-Club. Hier sind auf der Internetseite des Vereins derzeit 189 Partner gelistet.