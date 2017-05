vor 5 Stunden Karlsruhe Verstärkung für den KSC-Kader: Alexander Siebeck kommt aus Leipzig

Der Kader für die neue Saison in Liga 3 nimmt Formen an: Wie der Karlsruher SC am Mittwoch mitteilt, kommt der Mittelfeldmann Alexander Siebeck aus der zweiten Mannschaft von RB Leipzig. Er hat einen Vertrag bis 2020 unterzeichnet.