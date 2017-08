Nachdem es Anfang der Woche in der Gerüchteküche gebrodelt hat, ist es jetzt offiziell: Wie der Karlsruher SC meldet, ist Alois Schwartz neuer Cheftrainer der Blau-Weißen. Der 50-Jährige unterzeichnete am heutigen Dienstag im Wildpark einen Vertrag bis 2019.

Schwartz galt von Beginn an als Topkandidat für die Nachfolge von Ex-Coach Marc-Patrick Meister. Schwartz war seit März arbeitslos, nachdem er im März beim 1. FC Nürnberg gehen musste. Davor war er bereits Trainer bei Rot-Weiß Erfurt und dem SV Sandhausen. In der Vorwoche hatte ka-news exklusiv von einem Treffen zwischen dem neuen Coach und Sportdirektor Oliver Kreutzer in Durlach berichtet.