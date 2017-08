Wenn es einmal nicht rund läuft, dann kommt meist einiges zusammen. Der Karlsruher SC sorgt hierbei öfter einmal mit kleineren organisatorischen Irrtümern für Verwunderung. Jüngstes Beispiel: Der Autragungstermin des nach dem Klub benannten Renntags auf der Galopprennbahn Iffezheim.

Der KSC-Renntag ist fast schon zu einer guten Tradition geworden im Rahmen der "Großen Woche". An einem Veranstaltungstag wird ein Bereich des Rennplatzes in eine blau-weiße Aktionsfläche verwandelt. Die Mannschaft ist anwesend, schreibt Autogramme, gibt im Führring Interviews. Soweit, so normal. In den vergangenen Wochen warb Veranstalter Baden Racing mit dem Mittwoch, 30. August, als Datum dafür.

Bis zu dieser Woche. Plötzlich ist der KSC-Renntag auf Donnerstag verschoben. Der Grund ist schnell gefunden. Wie Baden Racing-Pressesprecher Peter Mühlfeit gegenüber ka-news bestätigt, gab es Terminkonflikte. Genauer gesagt: Der KSC absolviert am selben Abend ein von Hauptsponsor "Klaiber Markisen" organisiertes Freundschaftsspiel gegen Amateurkicker in Bruchsal! Anpfiff dort ist um 19 Uhr, in Iffezheim erfolgt der erste Start um 16.40 Uhr.

Jetzt kam es kurzerhand zur Verlegung auf den Donnerstag – an dem Baden Racing ebenfalls einen Renntag geplant hat. Der Veranstalter macht das bestmögliche aus der Misere, erklärt den Mittwoch kurzerhand zum "Tag des Ehrenamts".

KSC-Tag auf der Galopprennbahn Alle Bilder

Es ist nicht die erste Terminüberschneidung, die dem KSC unterläuft. 2015 passierte schon einmal ein Missgeschick, als die Profis ein Testspiel bei den Sportfreunden Forchheim absolvierten - zeitgleich mit der eigenen Mitgliederversammlung.

Manche Termine vergisst der KSC auch ganz - so wie ein vereinbartes Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Vereinbarung stammt aus dem Jahr 2011 im Zusammenhang mit den Wechseln von Matthias Zimmermann und Lukas Rupp zu den "Fohlen". Ein Fan musste die sportliche Leitung 2016 sogar daran erinnern! Nachgeholt wurde es bislang aber auch noch nicht…