Mit einem Erfolgsgefühl geht es für den Karlsruher SC aus dem Trainingslager in Österreich zurück in die Heimat. Das abschließende Testspiel gegen den englischen Drittligisten Fleetwood Town FC gewannen die Badener 2:1 (2:1).

Was für ein Start in die Partie: Erst traf Andreas Hofmann aus 20 Metern (4. Spielminute), kurze Zeit später legte dann Anton Fink das 2:0 (9.) nach. Der KSC schien in der Anfangsphase eigentlich alles unter Kontrolle zu haben. Doch nach 19 Minuten schlug es trotzdem hinter Torwart Benjamin Uphoff ein. Devante Cole hat per Kopf getroffen.

Dass noch ein Stück Arbeit vor dem KSC liegt, zeigte sich in der Folge. Das Geschehen verflachte zusehends. In der Schlussphase wäre sogar fast noch der Ausgleich gefallen, als Daniel Gordon auf der Linie klären musste (78.).

Uphoff – Föhrenbach (60. Buchta), Pisot (60. Gordon), Stoll, Camoglu (46. Bader)– Muslija (60. Lorenz), Hofmann (72. Siebeck), Bülow (C, 79. Mehlem), Wanitzek (46. Amamoo; 80. Schleusener) – Fink (70. Vujinovic), Zawada (60. Stroh-Engel).