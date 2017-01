Diese Generalprobe ging gehörig daneben. Der Karlsruher SC hat sein letztes Testspiel vor dem Rückrundenauftakt gegen den FC St. Gallen mit 0:2 (0:2) verloren. Es war die erste Niederlage für Trainer Mirko Slomka.

Den Karlsruhern schien der lange Tag mit der Anreise nach Malta in den Knochen zu stecken. Bereits früh am Morgen war man in der Heimat aufgebrochen. So war man jedenfalls nicht wirklich auf der Höhe, als Roman Buess die Schweizer bereits mit dem ersten guten Angriff in der achten Spielminute aus kurzer Distanz in Führung brachte. Nach einer Viertelstunde legte Albian Ajeti das 0:2 für den von Joe Zinnbauer trainierten FC St. Gallen nach.

Für Matthias Bader und Hiroki Yamada endete die Partie schmerzhaft. Beide mussten verletzt ausgewechselt werden. Dazu hatten die Badener an diesem Tag einfach kein Abschlussglück. Gleich mehrere gute Gelegenheiten verpassten ihr Ziel.

Am Sonntag geht es für den KSC zurück nach Deutschland. Für Montag sind um 10 Uhr und 14.30 Uhr zwei Trainingseinheiten im Wildpark vorgesehen. Ernst wird es für die Karlsruher am Sonntag, 29. Januar, wenn Arminia Bielefeld um Rückrundenauftakt in die Fächerstadt kommt.

Aufstellung Karlsruher SC: Vollath (46. Orlishausen) - Kempe (67. Grupp), Figueras, Kinsombi (74. Stoll), Bader (44. Mavrias) - Stoppelkamp (74. Rolim), Yamada (60. Marcel Mehlem), Prömel (67. Kom), Marvin Mehlem (46. Barry) - Diamantakos, Hoffer (60. Vujinovic).