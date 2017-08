Das erste Spiel als Trainer des Karlsruher SC endete für Alois Schwarz mit einem Kantersieg. Gegen eine Auswahl von Amateurfußballern siegte der Drittligist 15:0 (6:0).

KSC-Hauptsponsor hatte vor einigen Monaten das "Spiel deines Lebens" ausgelobt. Zahlreiche Amateure hatten sich gemeldet, um einmal gegen die Blau-Weißen antreten zu dürfen. 22 Akteure schafften es in die von Edgar "Euro-Eddy" Schmitt gecoachte Auswahl.



Gegen die Profis waren sie freilich chancenlos. Schon zur Halbzeitpause sorgten Dominik Stroh-Engel mit vier Treffern, Fabian Schleusener und Anton Fink beim 6:0 für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legten die Profis auf der Anlage des 1. FC Bruchsal noch einmal kräftig nach und kamen zum standesgemäßen Sieg.

Am Donnerstag stehen für den KSC zwei Termine an. Am Vormittag wird im Rahmen der FerienSpass-Aktion des Stadtjugendausschusses Karlsruhe im Wildpark eine Trainingseinheit mit 50 Kindern absolviert. Nachmittags geht es für die Kicker dann auf die Galopprennbahn nach Iffezheim zum "KSC & Familientag".