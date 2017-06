Gerüchte kursierten bereits Anfang der Woche, jetzt ist es offiziell: Nach Dominik Stroh-Engel verpflichtet der Karlsruher SC auch Anton "Toni" Fink. Wie der Verein mitteilt, kehrt der Drittliga-Rekordtorschütze in den Wildpark zurück.

Der 29-Jährige, der bereits von Juni 2009 bis Januar 2012 im Wildpark aktiv war, wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten Chemnitzer FC nach Karlsruhe. Sein Vertrag beim KSC gilt bis 30. Juni 2019. "Toni ist der Torjäger der 3. Liga schlechthin. Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Abschlussstärke von 113 Toren in 250 Drittliga-Spielen wird er unser Offensivspiel bereichern", so KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Wie teuer diese Rückkehr wird, darüber hält sich die Vereinsführung bedeckt. Fink stand eigentlich bis 2018 bei Chemnitz unter Vertrag und kostet somit Ablöse. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen, heißt es in der Pressemitteilung.

Fink kam 2008 vom TSV 1860 München zur SpVgg Unterhaching und wurde dort in der Saison 2008/09 mit 21 Treffern Torschützenkönig der 3. Liga. Im Sommer 2009 wechselte Fink erstmals zum KSC, für den er bis Januar 2012 in 55 Zweitliga-Partien 11-mal traf. In der Spielzeit 2010/11 war Fink für ein Jahr an den VfR Aalen (15 Einsätze, 6 Treffer) ausgeliehen. Vom KSC ging es für ihn 2012 zum Chemnitzer FC, für den er in 166 Drittliga-Partien 78 Treffer markieren konnte.