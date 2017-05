vor 13 Stunden Karlsruhe Neuzugang aus Wiesbaden: KSC-Offensive wird mit Marc Lorenz gestärkt

Der Kader für die 3. Liga nimmt weiter Formen an: Wie der Karlsruher SC in einer Pressemeldung am Freitag berichtet, wird in der nächsten Saison Marc Lorenz für die Blau-Weißen spielen.