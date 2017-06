Der Karlsruher SC möchte in der kommenden Woche unbedingt ein Testspiel absolvieren. Jetzt wurde eine Lösung gefunden, doch noch gegen Regionalliga-Absteiger Pirmasens antreten zu können.

Es war ein Schock am Donnerstag. Der FK 03 Pirmasens verkündete via Facebook, dass eine geplante Partie gegen den KSC aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden könne. Die Karlsruher arbeiteten daraufhin fieberhaft an einer Lösung. Die wurde dann auch schnell gefunden: Die beiden Teams treffen sich am Mittwoch, 28. Juni, auf neutralem Boden und zwar beim FV Wössingen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Schon kürzlich überzeugten die FVW-Verantwortlichen, als sie das Relegationsspiel zur Landesliga zwischen Flehingen und Forchheim (2:1) vor 1.250 Zuschauern organisierten. Durch diese Erfahrung trauen sie sich nun zu, kurzfristig auch das Testspiel zu stemmen und gaben dem KSC grünes Licht. Dieses erteilte auch die Polizei am Freitag.

Ganz anders dagegen für die Generalprobe gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. Eigentlich auf dem Gelände des FV Ubstadt vorgesehen, scheiterten diese Planung ebenfalls an Sicherheitsbedenken. Ein Ausweichort wird gesucht.