Eine neue Zeitrechnung beim Karlsruher SC hat begonnen. Mit Helmut Sandrock nahm am Montag erstmals ein Geschäftsführer sein Amt beim badischen Drittligisten auf.

Eine Entscheidung, die für Präsident Ingo Wellenreuther wichtig war. "Wir haben gesehen, dass wir hier Nachholbedarf haben", erklärte er zur neu geschaffenen Stelle. Schon bei der Verkündung in der vergangenen Woche wurde vom Klubboss das Aufgabenprofil des neuen Mannes umrissen: "Sandrock wird als Geschäftsführer mit der gesamten Organisation, Leitung und Führung der Geschäftsstelle sowie der Personalplanung und der Personalentwicklung betraut. Er ist ebenso zuständig für die betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung, einschließlich des Lizenzierungsverfahrens."

Mit der Anstellung Sandrocks geht die Frage nach der Zukunft von Rolf Ulrich, dem kaufmännischen Leiter des KSC, einher. Hier gab Wellenreuther an, dass noch keine Entscheidung getroffen sei und es in den kommenden Tagen zum Austausch der Partien kommen soll.

"Der KSC ist eine starke Marke"

Sandrock selbst startete in seinen ersten offiziellen Tag als KSC-Angestellter mit einer Lobeshymne auf den Verein. Demnach habe er viel positive Resonanz auf seine Entscheidung erhalten. Unter anderem sollen ihm Bundestrainer Joachim Löw, selbst eins Coach in der Fächerstadt, Oliver Bierhoff oder Günter Netzer gratuliert haben. Er habe nach ersten Gesprächen mit seinem alten Weggefährten und jetzigem KSC-Manager Oliver Kreuzer sowie dem Präsidium "schnell Feuer gefangen" für die Aufgabe in Karlsruhe.

"Es hat mir imponiert, dass nach vorne geschaut wurde", so Sandrock. Das sei in der Situation bei der ersten Kontaktaufnahme vor rund sechs Wochen keine Selbstverständlichkeit. Nun möchte er "die Dinge so mitgestalten, dass die Zukunft positiv ist". Er fügt an: "Der KSC ist eine starke Marke."

Sowohl Sandrock als auch Wellenreuther zeigten sich am Montag begeistert vom Zuspruch der Zuschauer beim Trainingsauftakt. Wellenreuther: "Das war gestern ein hervorragendes Zeichen. Wir sind froh, dass alle wieder an einem Strang ziehen."