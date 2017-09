vor 3 Stunden Karlsruhe Neue Sportart beim KSC: Seit September wird Dart gespielt

Der Karlsruher SC hat seit September mit Dart eine neue Sportart an Bord. Wie der Sportclub auf seiner Internetseite informiert, tritt die erste Mannschaft in der Saison 17/18 mit Aufstiegsambitionen in der Bezirksliga an - eine zweite Mannschaft stehe bereits in den Startlöchern.