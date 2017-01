Er zeigt Formstärke und Zukunftsperspektive eines jeden Fußballspielers: Der Marktwert. Zweimal im Jahr überprüft das Fußballportal "transfermarkt.de" diese Zahlen und veröffentlicht ein Update. Ein Blick auf den Kader des Karlsruher SC zeigt, dass die Analysten den Wert der Mannschaft um rund eine Millionen Euro gestiegen sehen.

Der Kader ist nun nach der Sommerpause rund 13,15 Millionen Euro wert. Die letzte Berechnung in der Winterpause der vergangenen Saison wurde nur ein Wert von 12,25 Millionen Euro angegeben. Im Vergleich zur 2. Bundesliga-Konkurrenz bedeutet das eine Platzierung im Mittelfeld. Die teuerste Mannschaft ist die des VfB Stuttgart, die Aufsteiger der Würzburger Kickers haben den geringsten Marktwert.

Maßgeblich an der Steigerung beteiligt ist unter anderem Ylli Sallahi: Sein Wert stieg im Vergleich zur letzten Analyse um 250.000 Euro. Auch Dimitrios Diamantakos konnte durch sein spielerisches Geschick seinen Wert um 200.000 Euro in die Höhe schrauben und ist jetzt mit 1,2 Millionen Euro der zweitteuerste Spieler nach Manuel Torres (1,3 Millionen Euro)

Auf Platz drei der wertvollsten Spieler des KSC-Kaders findet sich Hiroki Yamada (1,1 Millionen Euro), der mit einem Verlust von 200.000 Euro an Marktwert auf der größte Wert-Verlierer der Mannschaft ist. Neuzugang Franck Kom (1 Millionen Euro) steigt auf Platz 4 der Mannschaft ein, gefolgt von Enrico Valentini (900.000 Euro; Plus 100.000 Euro).

Bei der Marktwertanalyse von Transfermarkt sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektiven des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesumme für den Spieler in die Kalkulation mit ein.

Grundsätzlich sei es so vorgesehen, so das Portal, dass eine Liga zweimal im Jahr einem kompletten Marktwert-Update unterzogen werden soll. Einmal in den Sommermonaten, einmal in der Winterpause. Dazwischen, in den Herbst- und Frühjahrsmonate, werden nur vereinzelte Marktwertänderungen bei außergewöhnlich formstarken und -schwachen Spielern durchgeführt.