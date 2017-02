vor 6 Stunden Karlsruhe Kuriose gelbe Karte: Freispruch für KSC-Verteidiger Figueras?

Der Karlsruher SC kämpft um Innenverteidiger Jordi Figueras (29). Der Spanier sah beim 1:2 gegen Union Berlin die fünfte gelbe Karte, müsste also eigentlich am Montag in St. Pauli zuschauen. Doch die Verwarnung war kurios und in den Augen der KSC-Verantwortlichen nicht korrekt.