Die Freude über den Heimerfolg gegen Hannover währte nur kurz. Nach der Niederlage des Karlsruher SC gegen Düsseldorf im Wildpark ist die Situation bei den Badenern angespannt. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet im ka-news-Forum.

Wirft man einen Blick auf die Tabelle der zweiten Bundesliga, dann sieht es für den KSC aktuell alles andere als rosig aus. Nach der Klatsche gegen Düsseldorf rangieren die Karlsruher auf dem letzten Platz - und damit auf einem Abstiegsplatz. Können die Karlsruher die Klasse dennoch halten? Bei den ka-news-Lesern schwindet die Hoffnung.

"Die Spieler genügen den Anforderungen nicht"

Das zeigt auch das Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage. 61,43 Prozent der insgesamt 1.942 Umfrageteilnehmer denken nicht, dass sich der KSC in der zweiten Liga halten wird. Das sieht auch ka-news-Leser Dampfbirne nach der letzten Niederlage so. "Mir wurde zum ersten Mal in dieser Saison bewusst, dass ich beim Zuschauen an den Punkt gekommen bin, an dem ich mich schon gar nicht mehr aufrege oder ärgere über das Gekicke", schreibt er. Er nehme das nur noch fassungslos hin. "Meine bisherige Hoffnung von Spiel zu Spiel, dass es besser wird, ist der Erkenntnis gewichen, dass wir absteigen werden."

Pilsi57 sieht das nach der Pleite gegen Aue ganz ähnlich: "Wir werden uns auf Jahre vom Zweitliga-Fußball verabschieden müssen - und aufpassen, dass wir nicht in die vierte Liga durchgereicht werden." ka-news-Leser Mozzer fragt sich: "Hat Slomka eigentlich einen Vertrag für die dritte Liga?"

ka-news-Leser schwarzvoraugen bemängelt vor allem den fehlenden Teamgeist. Er hat klare Erwartungen an die Mannschaft: "Es zählen nur Siege." ka-news-Leser Robert1959 vermisst die "Brechstange", die in schlechten Zeiten ausgepackt wurde. "Seit Jahren habe ich sie nicht mehr gesehen!"

Manche glauben noch an den Klassenerhalt

Kommentator Kaesce der aktuellen Mannschaft zwar die Zweitliga-Tauglichkeit ab. Er wünscht sich in der nächsten Saison einen "Reset" - egal in welcher Liga. Leser RainerBu fürchtet, dass der KSC auch in der dritten Liga Probleme bekommen könnte. Er hofft es aber nicht.

Etwas Hoffnung haben in der Umfrage noch 36,41 Prozent der Teilnehmer. Sie glauben, dass der KSC weiterhin in der zweiten Liga bleiben wird. 2,16 Prozent der Umfrageteilnehmer haben zu diesem Thema keine Meinung.