Florent Muslija hat am Donnerstag seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2019 datierten Vertrag beim Karlsruher SC vorzeitig bis 2021 verlängert.

"Florent ist eines unserer ganz großen Talente und er stellt dies auch seit dem Sommer in seiner ersten Saison im Profibereich unter Beweis", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Er kann sich bei uns optimal weiterentwickeln und seine nächsten Schritte gehen. Wir freuen uns sehr über dieses klare Signal von ihm."

Der in Achern geborene Florent Muslija spielt seit 2007 beim KSC und durchlief ab der U10 alle Mannschaften im KSC-Talentteam. Sein Profidebüt feierte er in der vergangenen Zweitligasaison am 34. Spieltag beim Auswärtsspiel des KSC bei Eintracht Braunschweig. Anfang September 2017 debütierte er in der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Erst Anfang der Woche waren Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Nachwuchstalents aufgekommen. Mit der jetzigen Vertragsverlängerung haben beide Seiten klare Fakten geschaffen.