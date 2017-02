Der Karlsruher SC ist nur ganz knapp einer Blamage entgangen. Doch auch mit dem 2:2-Unentschieden gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim bekleckerten sich die Profis nicht gerade mit Ruhm.

Über weite Strecken der Begegnung bestimmte der KSC den Takt und spielte sich in der gegnerischen Spielhälfte fest. Wirkliche Torchancen blieben allerdings Mangelware. Deutlich besser machte es der CfR. Einen Konter in der neunten Spielminute verwandelte Ernesto De Santis einen Konter zur Führung der Amateure. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Salz sogar auf 2:0!

In der Halbzeit wechselte der KSC komplett durch und in der Folge lief es etwas besser. Immerhin traf Dimitris Diamantakos in der 55. Minute zum Anschluss. Routinier Martin Stoll stellte in Spielberg nach einer Ecke schließlich noch den Ausgleich her (71.).

Aufstellung Karlsruher SC: Orlishausen (46. Vollath) - Bader (46. Kom) Kinsombi (46. Thoelke), Figueras (46. Stoll), Kempe (46. Gimber) - Prömel (46. Barry), Meffert (46. Krebs) - Marv. Mehlem (46. Reese), Yamada (46. Rolim), Stoppelkamp (46. Muslija) - Mugosa (46. Diamatakos)